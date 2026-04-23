Orange entame 2026 sur un trimestre plus solide qu’attendu. Le groupe de télécommunications a réalisé au premier trimestre un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros, en hausse de 3,5%, tiré par les services de détail et les services aux opérateurs. Il souligne toutefois que cette progression a bénéficié en France d’un effet positif exceptionnel lié à des cofinancements fibre. Hors cet élément, la croissance du chiffre d’affaires aurait été d’environ 2,5%.

Orange débute l’année en croissance dans l’ensemble de ses zones géographiques. En France, principal marché de l’opérateur, le chiffre d’affaires progresse de 2,3% à 4,4 Md€. L’Afrique et le Moyen-Orient demeurent le premier moteur de croissance, avec un chiffre d’affaires de 2,2 Md€ en hausse de 12,7%. L’Europe contribue à hauteur de 1,7 Md€, en croissance de 2,2 %.

En France, la croissance repose d’abord sur la résistance de l’activité cœur de métier. Les services B2B et B2C ressortent à 2,8 Md€, quasiment stables (-0,1 %), tandis que les services aux opérateurs atteignent 1 Md€ et progressent de 6%. Les ventes d’équipements augmentent de 2,4% à 325 M€ et les autres revenus bondissent de 21,1% à 184 M€.

L’activité d’Orange Business reste en revanche orientée à la baisse. Son chiffre d’affaires recule de 2,6% à 1,7 milliard d’euros, toujours pénalisé par le recul des activités fixes historiques. Orange souligne toutefois la bonne tenue des services IT et de cybersécurité, avec une croissance de 9,2 % pour Orange Cyberdefense.

L’EBITDAaL, principal indicateur de rentabilité du groupe, s’établit à 2,6 milliards d’euros, en hausse de 6,6 %. A la faveur de ce trimestre meilleur qu’attendu, Orange relève légèrement son objectif annuel et vise désormais une croissance d’EBITDAaL de plus de 3 %, contre environ 3 % auparavant. Le groupe confirme par ailleurs ses autres objectifs financiers, dont un cash-flow organique d’environ 4 milliards d’euros.

Cette publication intervient alors qu’Orange est entré vendredi en négociations exclusives jusqu’au 15 mai avec Altice France pour le rachat de SFR. L’offre conjointe avec Bouygues Telecom et Iliad s’élève à 20,3 Md€. « Il n’y a aucune certitude à ce stade qu’un accord sera trouvé », commente prudemment la patronne d’Orange Christel Heydemann.

Orange prévoit par ailleurs de finaliser au second trimestre l’acquisition de l’espagnol MasOrange. L’opérateur a déboursé 4,25 Md€ pour acquérir les 50% qui ne lui appartenait pas. Plus de 400 M€ de synergies sont attendues de cette opération, qui doit aussi conforter le positionnement du groupe en Europe.

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