Sur un marché du smartphone en déclin de 10% en 2026, selon IDC, les smartphones durables ne connaissent pas la crise, même quand ils sont plus chers à l’achat.

Ainsi, les livraisons de Fairphones ont augmenté de 155% au premier trimestre 2026. Ses ventes ont plus que doublé en France. A présent, le fabricant néerlandais s’approche du million de smartphones vendu.

« Notre expansion témoigne d’une demande croissante pour des produits conçus pour durer et fabriqués de manière éthique », souligne Rutger Sneep, directeur commercial de Fairphone, auprès des Echos. « Notre objectif est d’améliorer toute la chaîne de valeur de la téléphonie ». Son dernier modèle, le Fairphone 6, est garanti 5 ans, avec des mises à jour disponibles pendant 8 ans. Il est fabriqué avec 50% de matériaux recyclés et son empreinte carbone s’allège de 30% par rapport au modèle précédent.

Thomas Husson, analyste chez Forrester, estime que l’adoption de la sobriété numérique fait son chemin : le fait de penser que l’on peut et même que l’on doit faire durer ses appareils numériques le plus longtemps possible. Cette approche est également encouragée par les initiatives législatives imposant le droit à la réparation et l’accès aux pièces détachées. A cela viennent s’ajouter la pénurie de semi-conducteurs et la hausse du prix des composants.

Fairphone n’est pas la seule marque à se positionner sur le créneau des smartphones durables. Parmi les autres : HMD, Teracube, mais également Shift. Et puis n’oublions pas les smartphones de seconde main dont la durée de vie est prolongée par le reconditionnement. Un·e Français·e· sur 2 a déjà acheté un smartphone de seconde main, soit deux fois plus qu’en 2019.