La Direction générale des Entreprises (DGE), dans le cadre de l’initiative France Num, a retenu l’agence de notation ScoreFact comme lauréat de son appel à projets sur la labellisation des experts numériques accompagnant les TPE et PME. L’objectif est d’apporter davantage de lisibilité et de confiance dans un marché jugé encore difficile à décrypter pour de nombreuses petites entreprises.

Cette initiative part d’un constat simple : selon le baromètre France Num 2025, 37 % des entreprises disent rencontrer des difficultés à identifier un prestataire adapté à leurs besoins. La DGE veut donc mieux qualifier les prestataires, valoriser les démarches de qualité et fournir aux entreprises des repères plus fiables dans leurs projets numériques.

ScoreFact a été retenue pour la qualité de son projet, son expérience dans la labellisation et sa capacité à s’appuyer sur des données objectives. Le dispositif reposera notamment sur une mesure standardisée et indépendante de la satisfaction client, avec l’ambition de compléter les dispositifs existants en ajoutant un indicateur centré sur la qualité perçue par les clients.

Le déploiement du dispositif est annoncé à compter du 4 mai 2026. Il viendra compléter les outils déjà proposés dans l’écosystème France Num, notamment pour mieux orienter les TPE et PME vers des accompagnements jugés fiables.