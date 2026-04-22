La Direction générale des Entreprises (DGE), dans le cadre de l’initiative France Num, a retenu l’agence de notation ScoreFact comme lauréat de son appel à projets sur la labellisation des experts numériques accompagnant les TPE et PME. L’objectif est d’apporter davantage de lisibilité et de confiance dans un marché jugé encore difficile à décrypter pour de nombreuses petites entreprises.

Cette initiative part d’un constat simple : selon le baromètre France Num 2025, 37 % des entreprises disent rencontrer des difficultés à identifier un prestataire adapté à leurs besoins. La DGE veut donc mieux qualifier les prestataires, valoriser les démarches de qualité et fournir aux entreprises des repères plus fiables dans leurs projets numériques.

ScoreFact a été retenue pour la qualité de son projet, son expérience dans la labellisation et sa capacité à s’appuyer sur des données objectives. Le dispositif reposera notamment sur une mesure standardisée et indépendante de la satisfaction client, avec l’ambition de compléter les dispositifs existants en ajoutant un indicateur centré sur la qualité perçue par les clients.

Le déploiement du dispositif est annoncé à compter du 4 mai 2026. Il viendra compléter les outils déjà proposés dans l’écosystème France Num, notamment pour mieux orienter les TPE et PME vers des accompagnements jugés fiables.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Lancement de ScoreFact, la première agence de notation des prestataires IT
Lancée après trois ans de préparation à l’initiative d’anciens managers d’éditeurs de logiciels reconvertis dans l’évaluation de sociétés IT en cours d’acquisition, ScoreFact se positionne comme la première agence de notation des prestataires IT. L’idée...

L’intégrateur Divalto Variopositif obtient le label Expert ScoreFact, gage de satisfaction clients
Après une première tentative manquée, l’intégrateur Divalto Variopositif vient d’obtenir le label Expert ScoreFact, qui certifie le bon niveau de satisfaction de ses clients. Une démarche qui l’a conduit à revoir l’organisation de son support...

« Les fournisseurs doivent apprendre à connaître les TPE »
Connu pour son fameux rapport sur la diffusion des nouvelles technologies dans les PME, Olivier Midière dresse pour Channelnews un premier bilan de sa dernière initiative : le Club de l’économie numérique.  ...

Les 18 propositions du club de l’économie numérique
Le club de l’économie numérique a rendu la semaine dernière 18 propositions au secrétaire d’Etat chargé de la prospective Éric Besson pour favoriser l’accès des TPE aux nouvelles technologies....

De plus en plus d’organisations attirées par la labellisation Numérique Responsable
Signe des temps, le Label Numérique Responsable (LNR), qui s’adresse aux organisations cherchant à réduire leur impact numérique, commence à faire florès parmi les acteurs du numérique. Spie ICS s’apprête à annoncer sa labellisation et...