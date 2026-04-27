Intel enregistre des résultats financiers record au premier trimestre. Le géant des semi-conducteurs explique que la hausse du prix de vente moyen de ses processeurs en est la raison principale.

Cette hausse a permis au chiffre d’affaires d’Intel dans le segment des centres de données d’augmenter de 22% en glissement annuel et à celui des PC de progresser de 1% au premier trimestre. Le fabricant états-unien de puces a vu son chiffre d’affaires total progresser de 7% sur la période, dépassant ainsi les attentes de Wall Street. Le cours de l’action du fabricant de puces a bondi de plus de 22% vendredi dernier.

Plus en détails, 16% de la croissance du chiffre d’affaires lié au segment des centres de données provient des processeurs pour serveurs, grâce à une hausse de 27% des prix de vente moyens (ASP). Deux facteurs ont contribué à cette augmentation des ASP : la vente d’une « gamme plus importante de produits haut de gamme » et « des mesures de tarification axées sur la demande, visant en partie à compenser la hausse des coûts des intrants », selon le communiqué. L’augmentation du nombre de cœurs des processeurs vendus aux centres de données a entraîné une hausse « significative » des prix de vente moyens.

Un peu plus de la moitié de la croissance de 1% du chiffre d’affaires de l’activité PC provient également des processeurs, avec une hausse de 16% des prix de vente moyens des processeurs pour PC. Cette hausse s’explique par les deux mêmes facteurs qui ont fait grimper les prix de vente moyens des serveurs : Intel a vendu davantage de produits haut de gamme et a augmenté ses prix, en partie pour compenser la hausse des coûts des matériaux.

Cette hausse des prix de vente moyens a coïncidé avec le lancement des processeurs Core Ultra Series 3 d’Intel, qui, selon le PDG d’Intel, Lip-Bu Tan, ont représenté la « montée en puissance la plus rapide d’un nouveau produit » observée au cours des cinq dernières années.