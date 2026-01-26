Cisco a officiellement lancé lundi Cisco 360, une profonde refonte de son programme partenaires destinée à répondre aux mutations du marché dans l’ère de l’intelligence artificielle. Le programme avait été dévoilé dès octobre 2024, ouvrant une période transitoire de 15 mois pour peaufiner le processus de co-conception avec les partenaires tout en leur laissant le temps de se préparer au passage au nouveau cadre. L’ambition de Cisco est avant tout de faire émerger une meilleure création de valeur pour les clients.

« Le programme Partenaires Cisco 360 a été conçu avec nos partenaires pour favoriser la réussite collective, permettre la différenciation et les aider à se développer en toute confiance. Il s’agit de faire clairement comprendre la valeur unique de notre écosystème au marché et à nos clients », a commenté Elisabeth De Dobbeleer , vice-présidente senior du programme Partenaires Cisco.

Pour y parvenir, le fournisseur renforce son soutien et apporte de nouveaux outils aux partenaires pour les aider à répondre aux besoins complexes de leurs clients tout en modernisant leurs infrastructures et en intégrant des charges de travail d’intelligence artificielle (IA) et en garantissant la sécurité et la résilience des organisations.

Pour faciliter la recherche de l’expertise par les clients, Cisco a fait un gros effort de rationalisation en passant de 22 spécialisations réparties dans 15 unités commerciales à six portefeuilles ciblés : réseau, sécurité, collaboration, services, Splunk, ainsi que l’infrastructure cloud & IA.

A chacun de ses portefeuilles correspond désormais deux niveaux de partenaires : Cisco Partner et Cisco Preferred Partner, remplaçant les quatre niveaux existants qui culminaient avec la prestigieuse désignation Gold. Le nouvel outil Cisco Partner Locator permettra aux clients d’identifier rapidement les partenaires adaptés sur chacun des portefeuilles.

Cisco 360 simplifie aussi la structure du programme avec un nouvel indicateur d’évaluation, le Partner Value Index (PVI), qui mesure non seulement la performance commerciale mais aussi l’engagement client, les compétences techniques et la capacité à accompagner tout le cycle de vie des solutions. Les partenaires recevront un score PVI pour chacun des 6 portefeuilles.

Sur le plan des incitations financières, Cisco rassemble les nombreux programmes précédents — dont VIP, Perform Plus, Lifecycle Incentive ou le Cisco Services Partner Program — en une structure unique appelée Cisco Partner Incentive (CPI). Ce nouveau mécanisme promet une rémunération plus claire, plus prévisible et alignée sur la feuille de route de Cisco.

L’entreprise met aussi l’accent sur la formation, les certifications et l’accompagnement via un ensemble d’outils et de ressources conçus pour renforcer la compétitivité des partenaires. Elle introduit notamment un assistant IA Cisco amélioré, intégré à la plateforme d’expérience partenaire (PXP), visant à aider les partenaires à travailler plus efficacement et à se concentrer sur la création de valeur pour leurs clients. Un outil d’estimation des incitations a également été dévoilé en novembre dernier.

Le lancement du programme intervient dans un contexte stratégique particulier pour Cisco. La refonte répond à la nécessité d’attirer davantage de MSP à l’ère de l’IA et de rompre avec un modèle qui favorisait surtout les grandes ventes d’infrastructure. Elle s’inscrit aussi dans un environnement concurrentiel renforcé, quelques mois après le rachat de Juniper Networks par HPE.