Atos remporte un contrat plafonné à 350 millions de livres sterling, soit plus de 400 millions d’euros, sur six ans pour assurer le bon fonctionnement des applications de la police métropolitaine de Londres (MET).

« Notre collaboration avec Atos offrira une base numérique stable à nos agents et à notre personnel, en soutenant la modernisation et la simplification en cours de notre environnement applicatif et en favorisant une efficacité et une efficience accrues de l’ensemble des technologies qui sous-tendent les missions de police de terrain », déclare Jamie Hewitt, directeur des produits numériques au sein de la MET, dans un communiqué. Ce communiqué ne précise pas le nombre de personnes mobilisées côté Atos.

La police métropolitaine de Londres pourra prolonger ce contrat de deux ans, ainsi qu’étendre son champ d’application aux services gérés de cloud et d’environnement de travail numérique.

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L’ESN Atos a décroché d’autres contrats avec des organismes du secteur public britannique cette année, notamment un contrat de 78,2 millions de livres sterling avec l’administration fiscale et douanière britannique (HMRC) pour des services spécialisés de conseil en « low-code ».