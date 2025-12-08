Avanoo, éditeur d’une plateforme de SaaS Management qui aide les entreprises à reprendre le contrôle sur leur écosystème logiciel et IA, présente une solution de nouvelle génération à destination des DSI et des RSSI.

 

« Dans toutes les organisations, l’adoption des outils SaaS et des services d’IA s’est accélérée. C’est un formidable levier d’efficacité, mais aussi un terrain fertile pour l’apparition de centaines d’applications non répertoriées, parfois redondantes, souvent non conformes. Ce Shadow IT et ce Shadow AI ne sont plus des exceptions. Ils sont devenus la norme. Pour les RSSI et les DSI, une difficulté s’impose: comment garder la maîtrise lorsque les usages se font en dehors des périmètres traditionnels, dispersés entre les équipes, les navigateurs et les terminaux personnels. » Etienne Delouvrier, Co-fondateur d’Avanoo

Reprendre la main sur le SaaS et l’IA

En s’appuyant sur une technologie de discovery avancée, Avanoo offre une visibilité complète et en continu sur les applications réellement utilisées, qu’elles soient approuvées, tolérées ou totalement inconnues des équipes IT. Avanoo ne se limite pas à détecter. La plateforme sensibilise les collaborateurs dans le flux de leur travail, pour sécuriser et rationaliser les usages sans freiner l’efficacité.

 

Cartographier ce qui est réellement utilisé

Là où un CASB offre une vision générique du trafic cloud, Avanoo adopte une approche spécialisée, centrée sur le SaaS et l’IA. Son catalogue de détection, plus riche et contextualisé, couvre déjà les usages émergents liés à l’intelligence artificielle. Surtout, Avanoo remonte automatiquement les signaux de Shadow IT et de Shadow AI : Il n’est plus nécessaire d’aller chercher l’information, elle remonte directement. En croisant authentifications, activités navigateur, logs proxys, (et autres si besoin), Avanoo dresse une cartographie complète et vivante des usages réels, non pour sanctionner, mais pour redonner la maîtrise opérationnelle aux organisations.

 

Sécuriser par la pédagogie, pas par le blocage

Avanoo intègre des mécanismes de guidage contextuel directement dans l’usage. Cette sensibilisation en situation réelle réduit progressivement le Shadow IT, sans interdictions massives et sans générer de frustration.

Réduire les coûts et simplifier l’écosystème logiciel

La cartographie des usages permet également d’ajuster les licences à la consommation réelle, d’éliminer les doublons entre équipes et de  consolider les outils de manière éclairée. Les économies sont souvent significatives (Jusqu’à 30% d’économies sur les dépenses SaaS). Mais surtout, la gouvernance devient continue, pas ponctuelle.

 

