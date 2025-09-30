Tenexa, une ESN en forte dynamique, confirme la pertinence de son approche responsable en décrochant la médaille Gold EcoVadis. Cette annonce positionne Tenexa dans le top 3 des entreprises les mieux notées.

EcoVadis est un fournisseur de notation RSE, d’analyses et d’outils collaboratifs d’amélioration des performances le plus réputé au monde pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. S’appuyant sur une puissante plateforme technologique et une équipe mondiale d’experts, les fiches d’évaluation d’EcoVadis, faciles à utiliser et à mettre en œuvre, fournissent des informations détaillées sur les risques environnementaux, sociaux et éthiques dans pas moins de 250 catégories d’achats et plus de 185 pays. Plus de 150 000 entreprises sont évaluées par EcoVadis. https://ecovadis.com/fr/

Depuis sa création, Tenexa investit pour positionner la RSE au centre de sa stratégie de croissance. Dans ce contexte, le groupe a initié une démarche pour structurer son approche et se conformer aux plus hauts standards internationaux en matière de durabilité, d’éthique et de gouvernance. L’évaluation par EcoVadis s’inscrit dans cette mouvance et vient reconnaitre la performance des différentes actions déployées par l’ESN.

Arnaud Martins, Directeur Qualité chez Tenexa « Mettre en œuvre une stratégie de développement qui repose et intègre un volet RSE ambitieux est un impératif stratégique pour notre société. Nous comptons investir massivement pour faire évoluer nos pratiques et déployer des solutions toujours plus innovantes sans sacrifier aux enjeux RSE qui sont désormais incontournables. Notre évaluation Ecovadis vient saluer les actions de nos équipes qui travaillent avec passion pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leurs projets. »