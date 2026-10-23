Selon le Financial Times, le concepteur de Claude aurait conclu un accord avec le fonds d’investissement britannique Hg pour créer une société indépendante chargée d’accompagner les entreprises européennes dans leurs projets d’intelligence artificielle. Cette initiative pourrait rebattre les cartes du marché des services IA en plaçant Anthropic en concurrence directe avec les ESN et les grands cabinets de conseil, jusqu’ici partenaires de son écosystème.

La nouvelle structure, dont le lancement serait prévu d’ici à la fin de l’année, disposerait de bureaux à Londres et Berlin, selon le Financial Times. Elle mobiliserait des équipes de consultants et d’ingénieurs spécialisés, déployés directement chez les clients pour les aider à intégrer l’IA dans leurs processus métiers et à développer de nouvelles applications.

Juridiquement indépendante, la société bénéficiera du soutien financier des deux partenaires. Anthropic apportera des capitaux issus de son bilan tandis que Hg investira par l’intermédiaire de ses fonds. Elle pourra notamment s’appuyer sur les entreprises du portefeuille de Hg comme premiers débouchés commerciaux. Spécialisé dans les logiciels et les services technologiques, le fonds britannique revendique plus de 110 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un portefeuille de plus de 60 entreprises, parmi lesquelles les éditeurs Visma, IFS, The Access Group, Septeo et Ivalua.

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Cette initiative prolonge un partenariat déjà établi entre les deux groupes. En septembre dernier, Hg annonçait le renforcement de sa collaboration avec Anthropic pour accélérer le déploiement d’agents IA dans ses participations. Le fonds revendiquait alors plus de 1 600 projets d’IA en production, représentant un impact potentiel de 260 millions de dollars sur l’EBITDA de ses participations.

Anthropic investit aussi dans la formation des ingénieurs

Cette offensive dans les services s’inscrit dans une stratégie plus large d’accompagnement des entreprises. Début octobre, Anthropic a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans sa Claude Frontier Academy, avec l’objectif de former 10.000 ingénieurs spécialisés dans le déploiement de l’IA d’ici à fin 2027. Accenture, Capgemini, Deloitte, Bain et McKinsey figurent parmi les premières entreprises participantes.

Avec cette nouvelle société, Anthropic investit directement le terrain traditionnel des ESN et des cabinets de conseil, jusqu’ici chargés d’accompagner le déploiement de ses technologies. Une évolution qui pourrait rebattre les cartes de la chaîne de valeur des services IA, en faisant des fournisseurs de modèles à la fois des partenaires et des concurrents de leurs intégrateurs.