L’infogéreur lyonnais Rzilient propose à présent une expertise en cybersécurité autour d’une approche sur-mesure, de bout en bout, s’appuyant sur un écosystème de partenaires. Il veut ainsi permettre aux entreprises, dont ses 150 clients actuels, de passer d’une accumulation de solutions de sécurité à une approche cyber cohérente, pilotée et adaptée à leurs usages réels.

« Avec cette nouvelle étape, rzilient entend dépasser la vision traditionnelle de l’infogérance, souvent cantonnée au support et à la maintenance du parc informatique », déclare Alexis Valéro, l’un des co-fondateurs de rzilient en 2020. « L’entreprise développe une approche dans laquelle la technologie permet d’automatiser et d’industrialiser les pratiques, tandis que les équipes rzilient conservent un rôle central dans le conseil, le déploiement, la supervision et l’accompagnement des clients ».

« L’accompagnement débute systématiquement par un audit de l’existant et une analyse des risques », souligne le communiqué. « Cette phase de diagnostic permet de proposer une réponse personnalisée, puis de structurer l’action de rzilient autour de trois dimensions complémentaires : le conseil stratégique, le déploiement ciblé des solutions de sécurité, et enfin l’industrialisation des bonnes pratiques au quotidien ».

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Rzilient précise déployer son approche autour de la sécurisation des postes de travail, de la protection de l’environnement de travail et de la sensibilisation des salarié·e·s à la cybersécurité.

Pour les organisations confrontées à des exigences de sécurité ou de conformité plus importantes, l’infogéreur propose une offre renforcée intégrant notamment de la protection avancée contre les menaces, de la gestion des endpoints, de la sécurisation des accès, de la surveillance continue et de l’accompagnement sur les enjeux de conformité tels qu’ISO 27001, SOC 2, RGPD ou NIS2. Pour renforcer cette couverture, rzilient s’appuie sur un écosystème technologique en développement, notamment avec des acteurs spécialisés tels que Cyna, Mailinblack ou Jamf.

Rzilient affirme préférer sélectionner et intégrer des technologies en fonction de l’environnement et des contraintes propres à chaque entreprise, plutôt que d’imposer une solution unique.