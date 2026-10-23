L’introduction en Bourse du néocloud sud-coréen Elice Group s’est soldée par un échec retentissant le 20 octobre 2026. L’action d’Elice a perdu un tiers de sa valorisation (-32%) dès le premier jour d’introduction au Kosdaq. Dans la foulée, la Bourse technologique de Séoul a clôturé en baisse de 4,2%.

Selon les analystes, ce flop confirme que construire des datacenters à tout bout de champs pour fournir de la capacité de calcul pour l’IA ne fonctionne plus. Elice Group propose des services de cloud IA, des équipements de calcul, des bibliothèques d’entraînement, des interfaces applicatives, ainsi que des logiciels. Cependant, à l’heure où l’écosystème de l’IA accumule plus de 3000 milliards de dollars de dette, la phase d’euphorie du marché est terminée : il faut pouvoir justifier sa rentabilité financière avec des preuves tangibles de commandes et de trésorerie.

Pour mémoire, le titre du néocloud états-unien Coreweave a chuté de plus de 15% en une séance au Nasdaq ce mois-ci. Le titre a perdu 50% de sa valeur en un an.

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Le cabinet Gartner prédit que 80% des néoclouds auront disparu d’ici 2030. Il estime le revenu total des datacenters d’IA à 3.500 milliards de dollars en 2030, insuffisant pour rembourser les 8.500 milliards de dettes accumulées. D’où une vague de consolidations prévue d’ici 2030.