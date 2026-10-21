L’éditeur français de logiciels de planification Pigment boucle un nouveau tour de table de 250 millions de dollars, portant sa valorisation à 2,3 milliards de dollars. Cette opération doit lui permettre d’accélérer le développement de ses agents d’IA et de franchir une nouvelle étape vers l’automatisation des processus de planification des entreprises.

Pigment annonce une levée de fonds de 250 millions de dollars en série E. Mené par le fonds Scaleup Europe Fund, géré par EQT, ce tour de table réunit WIL (World Innovation Lab), ses investisseurs historiques Greenoaks, ICONIQ, IVP et Meritech, ainsi que Nvidia, dont la participation est annoncée mais reste à finaliser.

Cette nouvelle injection de capitaux doit principalement financer l’accélération de sa R&D et le renforcement de ses équipes d’ingénierie, avec deux priorités : faire évoluer Graphite, son moteur de calcul propriétaire, pour traiter des volumes de données et des scénarios toujours plus complexes, et étendre les capacités de ses agents d’IA.

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L’objectif est de passer d’une IA assistant les utilisateurs dans la modélisation et l’analyse à une planification autonome, capable de produire des prévisions, simuler des scénarios et actualiser les plans dans un cadre défini par les équipes métiers. Pigment prépare notamment un Agent Planificateur destiné à prendre en charge l’intégralité des cycles de planification.

Plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels

L’éditeur, cofondé en 2019 par Eléonore Crespo et Romain Niccoli (photo), revendique déjà plus de 50 fonctionnalités d’IA lancées en neuf mois. Selon ses chiffres, 84 % de ses clients utilisent désormais l’IA chaque semaine et 85 % des nouvelles métriques créées sur sa plateforme le sont par un agent.

Cette levée intervient alors que Pigment vient de franchir le seuil des 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR), doublés en un an. Elle fait suite à une série D de 145 millions de dollars bouclée en avril 2024.

L’éditeur poursuit parallèlement sa structuration commerciale à l’international. Il a notamment lancé cet été son Pigment Partner Network, un programme mondial destiné à accompagner un écosystème de partenaires qui assure désormais près de 90 % des déploiements de sa plateforme.