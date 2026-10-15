Le Fonds monétaire international (FMI) lance un avertissement sans équivoque : la recrudescence des cyberattaques amplifiées par l’IA risque de saper la confiance dans le système financier mondial.

Lors d’une table ronde sur la fraude en ligne à Bangkok, en Thaïlande, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que le bilan actuel de la cyberfraude était si accablant que de nombreuses personnes dans le monde pourraient décider de se retirer complètement du système financier officiel pour privilégier les bas de laine.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, également présent à cette table ronde, a évoqué plusieurs faits récents : le piratage d’au moins 400 supermarchés français ayant provoqué une hausse de température des réfrigérateurs à 50°C dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, ainsi que l’annonce d’agents IA capables de s’auto-reproduire désormais et de prendre le contrôle d’appareils personnels. « Si l’on cherche à cerner le cœur de ce débat sur l’IA, il s’agit de la confiance dans la technologie et du contrôle humain nécessaire pour instaurer cette confiance », a résumé Andrew Bailey. « Si nous n’avons plus confiance dans la monnaie, nos sociétés actuelles ne peuvent plus fonctionner ». Et d’exhorter les géants numériques à assumer leurs responsabilités.

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Par ailleurs, le FMI a également pointé les dangers d’une correction boursière liée à l’IA.