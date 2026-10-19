A l’issu d’un audit mené par l’organisme de certification en cybersécurité LSTI, filiale du groupe malouin Apave, les dispositifs de sécurité mis en œuvre par Sewan sont re-certifiés HDS (Hébergement des Données Santé) et ISO 27001 (certification des systèmes de management de la sécurité de l’information).

Cette reconduction confirme la capacité de l’opérateur alternatif français à maintenir des environnements d’hébergement conformes aux exigences associées aux données sensibles et aux applications critiques. Sewan associe cette démarche à des investissements continus dans ses infrastructures et ses processus afin de proposer « des environnements d’hébergement sécurisés, évolutifs et souverains » à sa clientèle.

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« Le renouvellement de nos certifications constitue une garantie supplémentaire pour nos clients, qui peuvent ainsi héberger leurs données et solutions dans un environnement fiable et sécurisé », souligne Stanislas De Goriainoff, le directeur technique de Sewan (cf. photo), dans un communiqué. « Sewan poursuit ses investissements afin d’enrichir son offre de services et de mettre à disposition des professionnels des infrastructures informatiques robustes et adaptées à leurs enjeux métiers ».