Après l’Amérique du Nord, TD Synnex étend à l’Europe son partenariat avec le fournisseur néerlandais de cloud IA Nebius. Le distributeur entend permettre à ses partenaires de proposer des capacités de calcul GPU à la demande, sans investissement matériel préalable, et de développer de nouvelles activités de services autour de l’intelligence artificielle.

Annoncé le 20 octobre, cet accord paneuropéen donne aux partenaires de TD Synnex accès à la plateforme Nebius AI Cloud, spécialisée dans l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA. Celle-ci associe des GPU Nvidia, des capacités de stockage, des services managés et des outils de développement. Commercialisée sous forme d’Infrastructure-as-a-Service (IaaS), l’offre permet de provisionner rapidement des ressources de calcul, avec des tarifs prévisibles et des possibilités de réservation de capacité.

Cette initiative prolonge un partenariat engagé en octobre 2025 en Amérique du Nord. En avril dernier, TD Synnex avait franchi une nouvelle étape en réservant auprès de Nebius des clusters dédiés équipés de GPU Nvidia HGX B300. Selon CRN, cet engagement portait sur plus de 1 000 GPU, réservés pour une durée initiale d’un an.

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En Europe, cette offre s’intègre au programme Destination AI, qui associe formations, accompagnement technique et soutien commercial. L’objectif est d’aider les partenaires à industrialiser les projets IA de leurs clients et à générer des revenus récurrents sans avoir à financer leurs propres infrastructures.

Basé à Amsterdam et coté au Nasdaq, Nebius fait partie des néoclouds qui investissent massivement dans les infrastructures IA, malgré des doutes croissants sur leur modèle de financement. Le 22 octobre, le groupe a annoncé l’obtention auprès de Citi d’une facilité de financement de 3,5 milliards de dollars, destinée notamment au développement de ses centres de données et à l’acquisition de GPU.