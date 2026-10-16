L’intégrateur Deep nomme Stephen Peron en tant que responsable de la technologie pour la France.

Fort de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans l’ingénierie logicielle et la transformation numérique, Stephen Peron était CTO (Chief Technical Officer) de la business unit Intégration et Infogérance d’Inetum depuis 2021. Il y a piloté les programmes de R&D et d’innovation, en particulier dans l’IA générative et le numérique responsable. Il a également passé douze années chez Octo Technology. Il a par ailleurs co-fondé Impactin, un spécialiste de la donnée RSE.

Pour rappel, Deep est le nouveau nom de Digora depuis juillet 2025, marquant une nouvelle étape dans son intégration au sein du groupe Post Luxembourg. Ce changement s’est accompagné d’une réorganisation en France.

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Depuis début 2026, l’intégrateur luxembourgeois revendique une augmentation de 12% de ses recrutements. Plusieurs postes restent à pourvoir en France d’ici décembre 2026, notamment afin d’intensifier sa présence commerciale et de renforcer ses activités Cloud et Data en Ile-de-France et à Lyon.