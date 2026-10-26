Après Numspot et Outscale, Softeam, la filiale conseil et services numériques de Docaposte, s’associe à Ionos Cloud pour compléter son offre d’hybridation des infrastructures cloud. Le fournisseur allemand doit notamment lui permettre d’accompagner ses clients français dans leurs déploiements européens. Fondée sur Kubernetes, l’offre vise à simplifier l’exploitation conjointe des clouds souverains et des hyperscalers américains, tout en adaptant le niveau de protection des données à leur sensibilité.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de diversification des fournisseurs cloud engagée depuis 2025. Softeam avait lancé son offre d’hybridation en septembre 2025 en intégrant Numspot, avant de l’étendre à Outscale début 2026. Ces partenariats répondaient principalement à des besoins de souveraineté et de conformité propres au marché français, notamment ceux exigeant la qualification SecNumCloud. Ionos, qui dispose notamment de l’attestation allemande BSI C5 mais pas de la qualification SecNumCloud, permet de répondre à une demande de certains clients qui souhaitaient disposer d’une couverture européenne tout en s’affranchissant de fournisseurs sous contrôle américain, explique en substance Cyril Parisot, directeur technique des offres cloud de Softeam (photo).

L’intégration d’IONOS vient enrichir une plateforme d’hybridation dont l’objectif est de simplifier l’exploitation simultanée de plusieurs environnements cloud. Jusqu’ici, les entreprises combinant infrastructures souveraines et hyperscalers devaient généralement gérer des clusters Kubernetes, des piles technologiques et des équipes d’exploitation distincts, sans réelle synergie entre ces silos. Softeam propose désormais un point d’entrée unique, permettant de répartir les charges de travail entre différents fournisseurs selon leur sensibilité et leurs exigences de performance, de sécurité et de coûts.

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La valeur ajoutée de Softeam repose essentiellement sur cette couche logicielle d’orchestration, les développements open source et spécifiques qui l’accompagnent, ainsi que sur ses prestations de conseil, de sécurisation et d’optimisation FinOps.

La diversification comme réponse à la dépendance

« Il faut voir cette diversification comme une réponse à la dépendance et non comme une volonté de substituer des clouds souverains aux hyperscalers américains », résume Cyril Parisot. Au contraire, Softeam entend permettre à ses clients de bénéficier de la richesse fonctionnelle des hyperscalers tout en réservant les environnements souverains aux applications et aux données qui le justifient.

Cyril Parisot cite l’exemple d’un client qui héberge ses fonctions de création et de gestion de clés sur une infrastructure souveraine, tandis que les interfaces utilisateurs et les outils associés restent hébergés chez un hyperscaler. Le directeur technique met également en avant la possibilité de maintenir l’activité d’une application dans l’hypothèse d’une coupure de liaison avec les hyperscalers étasuniens, grâce à une architecture permettant de redéployer son plan de contrôle chez un autre fournisseur.

L’essor de l’intelligence artificielle contribue à renforcer l’intérêt pour ce type d’architecture. Selon Cyril Parisot, les entreprises cherchent de plus en plus à maîtriser la localisation et le traitement de leurs données sensibles. « L’IA est un accélérateur d’adoption du cloud souverain », souligne-t-il. Reste à trouver le bon équilibre entre niveau de protection, richesse fonctionnelle et maîtrise des coûts. Un arbitrage qui constitue précisément le fondement de la stratégie d’hybridation de Softeam, conclut son directeur tecnhique.