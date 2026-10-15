Scalian nomme Clément Charruel, 43 ans, directeur de l’intelligence artificielle du groupe. Il aura pour mission de définir et piloter la stratégie IA, d’accélérer son intégration dans les offres et métiers de l’ESN toulousaine et de développer des cas d’usage à forte valeur ajoutée, en particulier dans les environnements critiques.

Diplômé de l’École polytechnique et d’IFP School, Clément Charruel a débuté chez Renault avant de rejoindre Bain & Company puis Altran en 2016. Il y a occupé des fonctions de stratégie puis de direction auprès du PDG. Après le rapprochement avec Capgemini, il a poursuivi sa carrière chez Capgemini Engineering, comme directeur du marketing et du portefeuille d’offres, responsable automobile pour l’Asie-Pacifique, puis directeur général pour l’Asie du Sud-Est et la Corée du Sud.

Son parcours fait écho à celui de William Rozé, directeur général de Scalian depuis 2025, lui aussi passé par Altran puis Capgemini Engineering, qu’il a dirigé après l’intégration d’Altran.

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Pour William Rozé, cette arrivée doit permettre au groupe de « franchir une nouvelle étape » dans le déploiement de sa stratégie IA. Il estime que le parcours de Clément Charruel, « à la croisée de l’ingénierie, de la stratégie et de la technologie », constitue un atout pour faire de l’IA « un levier concret de transformation et de performance » pour les clients.

Clément Charruel souligne de son côté que l’enjeu n’est plus d’expérimenter l’IA, « mais de réussir son passage à l’échelle et son intégration dans des environnements où les exigences de performance, de fiabilité et de maîtrise des risques sont particulièrement fortes ». Il entend développer des usages créant « une valeur tangible » tout en respectant des principes de « frugalité et souveraineté ».

Scalian, qui compte plus de 6 000 collaborateurs dans 12 pays et revendique 550 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026, entend ainsi renforcer l’intégration de l’IA dans ses activités d’ingénierie des systèmes, de logiciels critiques, de performance opérationnelle et de solutions numériques.