L’expert belge en cybersécurité, Secutec, souhaite se développer en France et recherche activement des partenaires locaux pour distribuer ses solutions. Parmi ses dernières solutions, la plateforme SecureSight, combinant treize modules de sécurité en vue d’apporter une vue globale et en temps réel des cybermenaces et d’automatiser la détection et la gestion des incidents.

« Lors de mes interventions en tant que négociateur en cybercriminalité, j’ai pu constater que les cybercriminels exploitent systématiquement les lacunes liées à la fragmentation des outils de sécurité », commente Geert Baudewijns, le PDG de l’entreprise anversoise, dans un communiqué. « Avec SecureSIGHT, nous avons voulu combler ces failles en intégrant les meilleures technologies du marché et en automatisant la détection et la réponse aux menaces. Notre solution rend la cybersécurité plus simple, plus rapide et plus rentable, en réduisant à la fois la complexité opérationnelle et le coût des incidents ».  

Fondée en 2005, Secutec ambitionne de tripler son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années. Pour ce faire, la société compte notamment sur son centre opérationnel de cybersécurité (SOC), fruit de deux ans et demi de R&D et de l’expertise de douze ingénieurs·e·s.

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