Le néerlandais ASML annonce avoir plus que doublé son bénéfice net au troisième trimestre 2026 ; ce dernier est de 5 milliards d’euros contre 2,1 milliards d’euros un an auparavant. L’entreprise basée à Veldhoven aux Pays-Bas anticipe désormais un chiffre d’affaires allant de 44 à 45 milliards d’euros pour l’ensemble de son exercice financier.

L’équipementier emploie plus de 45.000 personnes et croule sous la demande liée à la course effrénée vers une « superintelligence » artificielle. « Certains clients manifestent leur intérêt pour passer des commandes auprès de nous pour 2029, voire 2030 », souligne Christophe Fourquet, le directeur général d’ASML depuis avril 2024 (cf. photo). Il envisage d’augmenter sa capacité de production de plus de 30% pour 2028.

ASML est l’une des entreprises les plus stratégiques d’Europe car elle est quasiment la seule au monde à fabriquer des équipements de lithographie ultraviolette extrême (EUV). Ces machines sophistiquées utilisent la lumière pour graver des puces avancées sur silicium et elles peuvent désormais coûter jusqu’à 400 millions d’euros chacune. Les EUV sont la technologie clé derrière la fabrication des semi-conducteurs les plus performants.

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ASML est actuellement valorisée à 566 milliards d’euros en Bourse.