En rachetant coup sur coup la plateforme d’hébergement et de migration cloud de Moovin’Cloud et la société WholeHelp, à l’origine du studio IA qui motorise sa solution Sage 100 Experience Edition, Sage entend accélérer la modernisation de son parc installé. Deux acquisitions complémentaires qui suscitent néanmoins quelques inquiétudes chez ses partenaires.

Moovin’Cloud et Wholehelp sont tous deux partenaires technologiques de Sage. Le premier depuis 2022 et le second 2025. Sage précise avoir acquis l’activité historique de migration et d’hébergement automatisés de Moovin’Cloud. Une activité qui représente 5,3 M€ de chiffre d’affaires et compte six collaborateurs. Son activité de conseil et d’ingénierie Cloud, qui adresse une clientèle de grands comptes, reste indépendante. En revanche, l’ensemble de l’effectif de WholeHelp – soit une grosse vingtaine de personnes – rejoint Sage. Les deux acquisitions vont renforcer les équipes de développement et d’ingénierie produit de la filiale française de l’éditeur britannique.

Avec Moovin’Cloud, Sage met la main sur une plateforme d’orchestration permettant d’automatiser la migration et l’hébergement de ses logiciels dans Microsoft Azure. Compatible notamment avec Sage 100, Sage 50, Batigest et Génération Expert, elle permet de déployer un environnement client sur Azure en une trentaine de minutes. Depuis le début de son partenariat avec Sage, Moovin’Cloud revendique la migration de plus de 5.600 environnements clients.

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Sage voit dans l’intégration de cette activité l’opportunité d’accélérer la migration de son parc installé vers le Cloud. En internalisant la marge jusqu’ici conservée par Moovin’Cloud, Sage espère renforcer la compétitivité de ses offres hébergées, conformément à son programme Playa. Les partenaires pourront continuer à acheter ces prestations à prix fixe et les refacturer librement à leurs clients.

WholeHelp doit accélérer la modernisation de Sage 100

Le rachat de WholeHelp répond à une logique complémentaire : accélérer la modernisation fonctionnelle et ergonomique de ses logiciels historiques grâce à l’intelligence artificielle sans remettre en question le socle fonctionnel. À l’origine agence digitale, WholeHelp s’est recentré en 2025 sur le développement d’AI Studio, le socle technologique de Sage 100 Experience Edition.

Commercialisée depuis juin dernier, celle-ci permet de créer en langage naturel des applications métier, des tableaux de bord personnalisés et des interfaces utilisateur sur mesure. Elle comprend également un outil d’automatisation des processus reposant sur des agents IA et une interface conversationnelle pour accéder aux données et aux processus métier. Des API et des connecteurs permettent de mobiliser aussi bien les données de Sage 100 que celles d’applications tierces, notamment des CRM.

Sage 100 Experience Edition permet ainsi aux partenaires de créer rapidement des interfaces et des automatisations répondant aux besoins spécifiques de leurs clients, et d’en tirer de nouvelles prestations facturables. C’est l’accueil favorable des partenaires lors de la première présentation de la technologie à une cinquantaine d’entre eux en février-mars 2026 qui a conforté Sage dans sa décision d’acquisition, assure Arnaud Petit, directeur général de Sage Europe du Sud.

Des partenaires partagés entre opportunités et inquiétudes

Si la logique industrielle de ces acquisitions est globalement comprise par les partenaires, leur impact sur le modèle économique du réseau suscite des réactions contrastées.

Pour Sylvain Lipa, cofondateur et dirigeant de BLC Conseil, le rachat de Moovin’Cloud est potentiellement une bonne nouvelle, à condition qu’il contribue à simplifier la chaîne de valeur et à réduire les coûts. La disparition d’un intermédiaire pourrait permettre aux intégrateurs de proposer des offres Sage hébergées plus compétitives face aux solutions SaaS natives.

Même analyse chez VFLIT où on estime que l’internalisation de Moovin’Cloud et de WholeHelp devrait permettre à Sage de mieux maîtriser les évolutions de ses offres, d’améliorer sa réactivité technique et de dégager des gains financiers susceptibles de bénéficier aux partenaires.

Autre partenaire historique de l’éditeur, Patrick Chemla, CEO de Gexell, souligne également les atouts de Moovin’Cloud. Sa capacité à industrialiser les migrations et les mises à jour représente, selon lui, un avantage appréciable, notamment pour les petites structures qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour gérer elles-mêmes les infrastructures cloud.

Néanmoins, certains partenaires, notamment ceux qui disposent de leurs propres capacités d’hébergement, ne cachent pas leur préoccupation. « Le développement de l’hébergement par Sage peut se traduire par une perte d’activité pour les partenaires qui associent logiciels et infrastructures dans leurs offres », note l’un d’eux.

Sans considérer ces acquisitions comme une mauvaise nouvelle en soi, Audrey Girmens, directrice générale d’Inforsud Technologies s’interroge ainsi sur l’évolution du rôle de l’éditeur. « Tout dépendra de la manière dont ces offres seront commercialisées : comme des outils et services mis à disposition des partenaires, ou comme des offres proposées directement aux clients », souligne-t-elle.

Interrogé sur ces inquiétudes, Arnaud Petit assure que Sage n’entend pas imposer ses propres offres d’hébergement. « C’est le client qui choisit », insiste-t-il, rappelant que les partenaires restent libres de recourir à leurs propres infrastructures ou à d’autres hébergeurs. Il fait valoir qu’une part importante du millier de partenaires Sage en France ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer elle-même l’hébergement, le provisionnement et la maintenance des environnements clients. Selon lui, l’internalisation de Moovin’Cloud répond précisément à leur demande de disposer d’une solution clé en main.

WholeHelp soulève la question du partage de la valeur

L’acquisition de WholeHelp suscite des interrogations d’une autre nature. Elle pose la question des frontières entre les métiers de l’éditeur et ceux de ses partenaires qui investissent eux-mêmes dans le développement de connecteurs, l’automatisation et l’IA autour de Sage 100. L’un eux s’interroge sur les garanties d’étanchéité entre les activités de WholeHelp, celles de Sage et celles des autres partenaires. Il réclame des règles claires concernant l’accès aux données clients, aux opportunités commerciales, aux développements, aux technologies et aux conditions tarifaires. « Demain, serons-nous clients de ces technologies, partenaires pour les commercialiser… ou concurrents de Sage sur les services qui les entourent ? », résume-t-il.

Chez un autre, la principale réserve porte plutôt sur la capacité de Sage à réussir l’intégration des technologies acquises. La directrice des opérations de l’un d’eux constate que de précédents rachats de produits ou de sociétés par l’éditeur se sont parfois accompagnés d’un ralentissement des développements, d’une dégradation du support, d’une perte de compétences ou d’un manque de visibilité sur les feuilles de route. Elle estime donc prématuré de juger ces opérations, dont le succès dépendra de la qualité de leur intégration.

En réponse, Arnaud Petit rappelle que les différentes composantes d’AI Studio sont mises à disposition des partenaires pour qu’ils puissent développer leurs propres prestations. Il insiste sur la possibilité pour ces derniers de monétiser la création d’interfaces, de tableaux de bord et de workflows personnalisés pour leurs clients.