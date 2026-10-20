Salesforce accélère la consolidation de son offre marketing autour de l’intelligence artificielle. Le géant du CRM va débourser 5,66 milliards de dollars pour mettre la main sur Braze, spécialiste de l’engagement client en temps réel. Une acquisition d’envergure destinée à renforcer les capacités de personnalisation et d’orchestration multicanale de son Marketing Cloud, tout en accélérant son virage vers l’IA agentique.

Salesforce a annoncé la signature d’un accord définitif pour acquérir Braze, spécialiste new-yorkais de l’engagement client et du marketing personnalisé. L’opération, entièrement en numéraire, valorise chaque action Braze à 47,50 dollars, soit une prime de 58 % sur son dernier cours de clôture.

Fondé en 2011, Braze s’est imposé comme un spécialiste de l’orchestration des interactions marketing en temps réel. Sa plateforme permet aux marques d’exploiter les comportements de leurs clients pour déclencher et personnaliser des communications sur différents canaux : applications mobiles, sites web, e-mails, SMS ou WhatsApp. Son architecture cloud native est conçue pour traiter de très importants volumes d’événements et adapter les parcours clients en continu.

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L’éditeur revendique quelque 2 770 clients, parmi lesquels Canva, Instacart, Venmo et Urban Outfitters. Il a enregistré une chiffre d’affaires de 738,2 millions de dollars sur l’exercice 2026, en hausse de près de 25% sur un an.

Avec cette acquisition, Salesforce entend renforcer les capacités de personnalisation multicanale de son Marketing Cloud, notamment dans les environnements BtoC à fort volume. L’intégration de Braze doit permettre de combiner ses capacités d’engagement en temps réel avec les données clients de Salesforce, sa plateforme Data 360 et ses agents IA Agentforce. Les fonctionnalités de BrazeAI apporteront notamment des capacités d’optimisation automatisée des contenus, des offres, des canaux et des moments d’interaction.

La finalisation du rachat est attendue au cours de l’exercice fiscal 2028 de Salesforce, sous réserve des autorisations réglementaires et de l’approbation des actionnaires de Braze. L’éditeur précise que l’opération ne modifie pas ses prévisions financières pour l’exercice 2027.