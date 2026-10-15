Après le PC, c’est au tour du marché mondial des smartphones de subir la flambée du prix de la mémoire. Les livraisons ont plongé de 22% sur un an au troisième trimestre 2026 selon IDC, à 255,3 millions d’unités, soit la plus forte baisse jamais enregistrée par le cabinet sur un trimestre. Omdia aboutit à un constat voisin, avec un recul de 20%.

Le décrochage s’est brutalement accéléré, Omdia ne relevait encore qu’une baisse de 6% au deuxième trimestre. Malgré les lancements haut de gamme et la préparation de la saison des fêtes, les volumes ont aussi reculé par rapport au trimestre précédent. Les fabricants réduisent notamment leurs livraisons d’entrée de gamme, dont les faibles marges ne permettent plus d’absorber l’envolée des coûts de mémoire et de stockage.

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Selon IDC, le prix de la mémoire a bondi d’environ 350% en un an. La hausse commence à ralentir, mais les coûts restent très élevés et d’autres composants sont également sous tension. Cette inflation se transmet désormais aux prix de vente et pousse les consommateurs à conserver plus longtemps leurs appareils. IDC ne prévoit plus de véritable reprise avant 2028 au plus tôt.

Samsung et Apple résistent mieux

Cette crise favorise les acteurs les plus exposés au haut de gamme. Samsung et Apple ont limité la baisse de leurs livraisons à respectivement 5,8% et 4% selon IDC, et contrôlent désormais à eux deux 45% du marché. À l’inverse, les spécialistes chinois dévissent. Xiaomi recule de 29,2%, Oppo de 34,5% et Vivo de 31,5%. Pour Omdia, la hausse des coûts oblige les fabricants à privilégier la valeur, les prix moyens de vente et les modèles les plus rentables au détriment des volumes.

Le marché du PC avait déjà donné la mesure du choc, avec des livraisons mondiales en chute de 20,1% selon IDC, de 21,2% selon Omdia et de 22,4% selon Gartner au troisième trimestre. Smartphones et PC paient ainsi simultanément la réallocation des capacités de production de mémoire vers les infrastructures d’IA, plus gourmandes et plus rémunératrices pour les fabricants de composants.