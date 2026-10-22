Le distributeur à valeur ajoutée américain Climb Global Solutions annonce l’acquisition du Français NeoVAD pour un montant d’environ 16 millions d’euros. Cette opération permet au groupe coté au Nasdaq de renforcer sa présence européenne et de prendre pied sur le marché français de la distribution IT spécialisée.

Basé à Boulogne-Billancourt et dirigé par son fondateur Jérôme Boulon (photo), NeoVAD est spécialisé dans la distribution de solutions de cybersécurité, de cloud et de virtualisation. Son catalogue comprend notamment les offres de Cato Networks, Netwrix, Upwind et DataCore. Né il y a onze ans, le grossiste a réalisé 29 M€ de chiffre d’affaires en 2025. Son effectif a franchi le cap des 30 personnes cette année. Fonctionnant exclusivement en indirect, le NeoVad accompagne quelque 350 revendeurs, intégrateurs et MSP, auxquels il propose des prestations d’avant-vente, de formation technique, de marketing et de génération de demande.

Dans le communiqué paru ce jour annonçant l’opération, Climb Global Solutions révèle que le montant de l’acquisition est de l’ordre de 16 millions d’euros, soit environ 7,3 fois l’EBITDA de 2,2 M€ réalisé par NeoVAD en 2025 (soit près de six fois les 378 K€ de 2024).

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Climb, un spécialiste de la distribution à valeur ajoutée

Fondé en 1982 et établi dans le New Jersey, Climb Global Solutions est un groupe de distribution IT spécialisé dans les technologies émergentes, notamment la cybersécurité, la gestion des données, le stockage, les infrastructures, le cloud et la virtualisation. Il opère principalement à travers sa filiale de distribution Climb Channel Solutions, mais dispose également d’une activité de revente et de services portée notamment par Grey Matter. Son positionnement repose sur l’accompagnement commercial et technique d’éditeurs spécialisés, auxquels il propose un accès au marché via un réseau international de revendeurs et d’intégrateurs.

En 2025, Climb a réalisé un chiffre d’affaires comptable de 652,5 millions de dollars, en croissance de 40 %, pour une marge brute de 105,3 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 42,9 millions. Le volume brut des ventes (gross billings), indicateur le plus représentatif de son activité de distribution, a atteint 2,1 milliards de dollars, en hausse de 18 %. Le groupe employait 412 personnes fin 2025, dont 162 en Europe.

Une stratégie d’expansion internationale

Les acquisitions constituent un axe central de sa stratégie de croissance et d’internationalisation. Après avoir notamment racheté le distributeur irlandais DataSolutions en 2023 et l’américain Douglas Stewart Software & Services en 2024, spécialisé dans le secteur éducatif, Climb a poursuivi son expansion européenne avec l’acquisition du distributeur cloud grec interworks.cloud en 2026.

Avec NeoVAD, Climb entend consolider son implantation européenne tout en développant les synergies commerciales entre ses différentes filiales. Le groupe prévoit de proposer une partie de son catalogue international aux 350 partenaires français de NeoVAD et, réciproquement, d’étendre les relations nouées avec des éditeurs comme Cato Networks, DataCore et Netwrix à son réseau européen.

Le groupe identifie également une opportunité de développement dans la distribution des offres Microsoft, en s’appuyant sur ses capacités existantes dans la région EMEA et sur les compétences locales de NeoVAD en matière de formation et de support technique.

Climb ne précise pas à ce stade les éventuelles conséquences de l’opération sur l’organisation, la direction et l’identité commerciale de NeoVAD.