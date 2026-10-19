Acronis a annoncé la nomination de Prakash Panjwani au poste de directeur général, avec effet immédiat. Il succède à Jan-Jaap Jager, qui conserve sa qualité d’actionnaire et de conseiller de l’éditeur suisse spécialisé dans la protection des données et la cybersécurité.

Prakash Panjwani possède une solide expérience du secteur cyber. Il a notamment dirigé pendant dix ans WatchGuard Technologies, qu’il a accompagné dans sa transformation d’un fournisseur de pare-feu en une plateforme de cybersécurité étendue à la protection des terminaux, à la gestion des identités et aux services XDR et MDR. Auparavant, il avait dirigé SafeNet, où il avait piloté une douzaine d’acquisitions.

Sa nomination s’inscrit dans la volonté d’Acronis d’accélérer sa croissance et de renforcer son positionnement auprès des fournisseurs de services managés (MSP). Le nouveau dirigeant entend poursuivre l’intégration de la protection des données, de la cybersécurité, de la gestion des infrastructures et de l’automatisation des services au sein d’une plateforme unifiée. Il compte également développer les capacités d’intelligence artificielle de l’éditeur pour simplifier les opérations des MSP et réduire leurs coûts d’exploitation, tout en poursuivant l’enrichissement de son portefeuille, notamment par croissance externe.

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Cette nomination intervient quelques jours après celle de Gerald Caron au poste de directeur de la sécurité des systèmes d’information (CISO) d’Acronis.