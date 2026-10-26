A partir du 9 November 2026, Laureline Serieys va prendre la tête d’OpenAI en France et en Europe du Sud, après plus de six ans passés chez Uber France où elle a occupé le poste de directrice générale.

Il s’agit d’une création de poste ayant pour objectif de développer « les relations avec les utilisateurs, les entreprises clientes, les développeurs, les partenaires et les institutions », selon le communiqué. Dans ce cadre, elle reportera à Emmanuel Marill, le directeur EMEA d’OpenAI, débauché de AirBnB en avril dernier.

Diplômée de l’Essec, Laureline Serieys a débuté sa carrière en 2005 au sein du Boston Consulting Group (BCG) avant de rejoindre Google en 2011 afin de gérer un portefeuille de clients issus du secteur de la distribution. Elle a également été directrice du numérique au Crédit Agricole Consumer Finance entre 2016 et 2019.

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La France fait partie des dix pays utilisant le plus ChatGPT au monde chaque semaine. Pour autant, c’est à Dublin, en Irlande, qu’OpenAI a installé son siège européen afin de bénéficier du maximum d’avantages fiscaux. La société étasunienne n’y emploie que 100 personnes et compte recruter 250 personnes supplémentaires dans les deux ans à venir.

En France, OpenAI emploie une cinquantaine de personnes depuis sa création en 2024. Beaucoup font partie d’une équipe de Forward Deployed Engineer (ou FDE) qui travaille chez des clients. Bertrand Burdet, responsable de la stratégie et des opérations pour la région EMEA, est également basé à Paris.