Marc-André Beaudet devient Chief Technical Officer du Groupe Squad et rejoint son comité de direction. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la cybersécurité, il a exercé aussi bien au sein des institutions de l’Etat que dans de grandes entreprises privées. Au cours de sa carrière dans le secteur public, il a successivement occupé des fonctions d’analyste, d’architecte et d’expert cybersécurité à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (l’Anssi), à la Cnil et au sein du Ministère de l’Intérieur. Dans le secteur privé, il a été en charge de la cybersécurité de CNP Assurances Protection Sociale, après avoir été CISO chez Filhet-Allard et RSSI régional chez Enedis.

« La croissance de Squad nous conduit à franchir une nouvelle étape : celle de renforcer notre organisation, de structurer nos expertises et d’élever encore nos exigences de qualité et d’exécution », commente Nicolas Martinez, directeur général délégué du Groupe Squad. « Notre ambition est de construire un groupe cyber français de premier plan, sans jamais dissocier l’excellence technique de la valeur apportée à nos clients. En cela, le parcours de Marc-André, entre cybersécurité, gouvernance, pilotage opérationnel et connaissance fine de la sphère étatique, est un atout majeur ».

Le groupe français de cybersécurité rappelle dans un communiqué que les acteurs étatiques et de la défense représentent 30% de sa clientèle, avec des exigences élevées en matière de souveraineté, de confidentialité et de conformité aux référentiels nationaux.

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« En rejoignant le Groupe Squad, j’ai le privilège de participer concrètement au développement d’un acteur cyber français de référence. Au quotidien, mon objectif est de donner à nos équipes un cadre commun et des standards élevés, pour que chaque mission réponde pleinement aux enjeux de nos clients, publics comme privés », affirme pour sa part Marc-André Beaudet.