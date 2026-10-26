Arista publie des correctifs pour remédier à la faille CVE-2026-114625, en cours d’exploitation dans VeloCloud Orchestrator On Prem. D’une criticité de 9,4/10, cette vulnérabilité zero-day permet à une personne disposant d’un accès authentifié basique à l’interface web de VeloCloud Orchestrator, de s’octroyer des droits d’accès plus élevés via une simple injection SQL.

L’équipementier réseau a intégré les correctifs dans les versions 5.2.3.18, 6.1.3.10 et 6.4.2.12 du logiciel SD-WAN. Les versions au-delà intègrent également la remédiation. La société rappelle par ailleurs qu’il est de bon aloi de restreindre les capacités d’accès web d’un logiciel de gestion SD-WAN.

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Pour mémoire, Arista a racheté la société VeloCloud à Broadcom-VMware en juillet 2025. VeloCloud avait été acquise par VMware en 2017. L’objectif de VMware était alors de développer son activité de virtualisation des réseaux mais l’entreprise spécialisée en SD-WAN n’était pas facile à intégrer parce qu’elle fabriquait et vendait du matériel. VeloCloud a ensuite fait partie du groupe Broadcom lorsqu’il a racheté VMware en 2023.