L’éditeur californien en cybersécurité Cohesity attribue chaque année des trophées à ses partenaires les plus performants.

Lors de l’édition 2026 qui vient de s’achever, l’intégrateur suisse Sonio AG a été nommé partenaire européen de l’année. L’ESN SCC France est partenaire croissance européen de l’année. Le suédois Atea Sverige AB devient partenaire nouveaux clients européen de l’année. Le VAD allemand TIM AG est partenaire distribution européen de l’année. Enfin, le MSP nordique Vivicta est nommé partenaire MSP européen de l’année.

« Les lauréats européens de cette année se sont orientés vers la cyber-résilience et ont investi dans les compétences et les capacités nécessaires pour délivrer cette promesse sur la plateforme Cohesity », affirme Seb Fitzjohn, vice-président responsable du channel de Cohesity en Europe (cf. photo). Seb Fitzjohn a rejoint Cohesity en juillet dernier après 7 ans passés chez ServiceNow.

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Pour mémoire, cet été, Cohesity a enrichi son programme partenaires Aspire avec des remises sur opportunités étendues aux affaires menées conjointement avec les équipes de Cohesity. Le processus d’enregistrement des affaires a également été simplifié. De nouvelles spécialisations ont été créées dont les Services Professionnels, des parcours de formation simplifiés, ainsi qu’une meilleure visibilité des formations, certifications et exigences de facturation via le portail partenaire. Objectifs affichés de l’éditeur : aider les partenaires à développer des services différenciants, accélérer leurs opportunités de mise sur le marché et déployer des solutions qui répondent aux priorités des entreprises clientes en matière de sécurité des données, de cyber-résilience et d’IA.