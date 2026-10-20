Un an après le retour aux commandes de son fondateur Octave Klaba, OVHcloud retrouve une dynamique de croissance. Le groupe a dépassé ses objectifs annuels grâce à une nette accélération au quatrième trimestre. Sa rentabilité progresse également et il anticipe une croissance supérieure à 10% pour son nouvel exercice.

OVHcloud a clôturé son exercice 2026, achevé le 31 août, sur un chiffre d’affaires de 1,145 milliard d’euros, en progression de 7,2% à données comparables (+5,6 % à données publiées). Une performance supérieure à sa fourchette de prévisions de 5 à 7%. Surtout, la croissance organique a accéléré à 10,5% au quatrième trimestre, contre 6,9% au précédent, portant les revenus trimestriels au-delà de 300 millions d’euros.

« Douze mois après mon retour, nous avons atteint l’ensemble des objectifs annoncés », se félicite Octave Klaba (photo), qui avait repris la direction générale du groupe en octobre 2025, en remplacement de Benjamin Revcolevschi, dans un contexte de ralentissement de la croissance.

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Le Cloud public accélère à plus de 24%

Principal moteur de cette dynamique, le Cloud public affiche une croissance annuelle de 18,9% sur l’exercice 2026, à 255,1 millions d’euros, avec même une accélération à 24,3% au quatrième trimestre. OVHcloud met notamment en avant l’élargissement de son catalogue et la montée en puissance de ses régions à trois zones de disponibilité. Le Cloud privé, qui représente encore 60% de son activité, progresse de 4,5%, à 690,4 millions d’euros, avec une accélération à 7,1% au dernier trimestre. Le Webcloud avance plus modestement de 3,2%, à 199,7 millions d’euros et de 6% au dernier trimestre.

La nouvelle segmentation commerciale commence également à porter ses fruits. Les Digital Scalers, clientèle d’entreprises numériques à fort potentiel, affichent une croissance de 12,4%, devant les Digital Starters (+5,4%) et les grands comptes (+2,6%).

Une rentabilité en amélioration

L’EBITDA ajusté progresse de 9,7%, à 480,5 millions d’euros, portant la marge à 42%, en hausse de 1,6 point. Le bénéfice net atteint 9,4 millions d’euros, contre 0,4 million un an auparavant. OVHcloud annonce également un premier flux de trésorerie disponible après service de la dette positif depuis son introduction en Bourse, à 24,7 millions d’euros. Un chiffre toutefois retraité de 49,5 millions d’euros d’achats anticipés de composants pour 2027. L’endettement net reste élevé, à 1,157 milliard d’euros, mais le ratio de levier recule à 2,7 fois l’EBITDA ajusté.

« L’exercice 2026 a été celui de la discipline. Nous avons piloté très finement nos stocks et nos capex, tout en maîtrisant nos coûts opérationnels », souligne Octave Klaba.

Une croissance supérieure à 10 % visée en 2027

Fort de ces résultats, OVHcloud anticipe une croissance organique supérieure à 10% en 2027, une marge d’EBITDA ajusté dépassant 42,5% et le maintien d’un flux de trésorerie disponible positif.

Pour soutenir cette accélération, le groupe mise sur sa réorganisation commerciale, le développement du Cloud public et le renforcement de son offre d’intelligence artificielle, notamment à travers les acquisitions en 2026 de Seald, Dragon LLM et Gladia et le lancement de la plateforme OVHai Workspace.

« Le Groupe a aujourd’hui renoué avec ses fondamentaux et est prêt à passer à la vitesse supérieure », assure Octave Klaba. Un an après son retour, le fondateur d’OVHcloud semble ainsi avoir engagé le redressement attendu. Reste à confirmer cette dynamique dans la durée tout en poursuivant le désendettement du groupe.

La publication est en tout cas applaudie en bourse, avec un bond de l’action dépassant 15% mardi en séance.