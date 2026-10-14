Si l’Europe développe et utilise du logiciel open source, les entreprises européennes ne financent pas suffisamment son développement, selon la dernière édition de l’étude annuelle de la fondation Linux. 94% des entreprises européennes sondées estiment la souveraineté numérique importante et 52% pensent que l’Open Source permettra de l’atteindre. Pour autant, seules 15% financent directement son développement.

Par ailleurs, le paquet pour la souveraineté technologique (Tech Sovereignty Package) adopté cette année par l’Union européenne prévoit 2 milliards d’euros d’investissement dans l’Open Source sur 7 ans. C’est un bon début mais cela pèse encore peu dans la balance par rapport aux 264 milliards d’euros dépensés chaque année par le secteur public européen en logiciels propriétaires.

« 38% des contributions au développement des logiciels Open Source proviennent de notre région, ce qui suppose une implication de la part des citoyens européens. En revanche, très peu d’entreprises semblent s’investir elles-mêmes », a souligné Mirko Boehm, le directeur du développement communautaire pour la branche européenne de la Linux Foundation, à l’occasion d’un sommet européen de l’Open Source qui s’est tenu à Prague la semaine passée. Et d’ajouter : « Les entreprises qui se contentent de consommer du logiciel Open source observent un rendement multiplié par 3,6 dans le domaine où ils sont utilisés alors que celles qui s’engagent véritablement dans le choix de ces solutions constatent un rendement multiplié par 4,6 ».