Avec près de 50 milliards de dollars de dette, CoreWeave a chuté de 15,5% au Nasdaq mercredi 14 octobre 2026. Le pionnier des néoclouds a entrainé dans sa chute boursière d’autres fournisseurs de datacenters servant à entraîner les modèles d’IA, notamment le new-yorkais Cipher Digital (-12,4%), l’australien Iren (-12%), le hollandais Nebius (-10%) et les texans Applied Digital (-9,5%) et Oracle (-9%).

Plusieurs analystes financiers s’accordent à dire que cette plongée des titres des néoclouds traduit l’inquiétude des marchés face à la dette colossale accumulée par l’écosystème de l’IA. Goldman Sachs a récemment estimé le taux d’endettement de CoreWeave à 500% et prédit sa chance de survie à 50%. Le dirigeant de CoreWeave, Michael Intrator (cf. photo), n’en croit rien et continue d’afficher son optimisme.

Pour mémoire, CoreWeave a été largement soutenue par le géant des puces Nvidia lors de son introduction en Bourse en mars 2025.

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Le cabinet Gartner prédit que 80% des néoclouds auront disparu d’ici 2030. Il estime le revenu total des datacenters d’IA à 3.500 milliards de dollars en 2030, insuffisant pour rembourser les 8.500 milliards de dettes accumulées. D’où une vague de consolidations prévue d’ici 2030.

Gartner envisage par ailleurs que davantage de DSI se tourneront vers des petits modèles de langage d’IA (SLM ou DSLM), en raison de leur coûts maîtrisés, d’un déploiement local permettant de renforcer la confidentialité et de leur plus grande précision pour un métier donné.