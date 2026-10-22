Porté par la croissance de 26% de ses revenus cloud, SAP a réalisé un chiffre d’affaires record de 10,27 milliards d’euros au troisième trimestre 2026. L’éditeur allemand relève ses perspectives pour le cloud, tout en restant prudent sur la poursuite de cette dynamique.

SAP a franchi pour la première fois le seuil des 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires trimestriel. Ses revenus ont atteint 10,27 milliards d’euros au troisième trimestre 2026, en progression de 13% sur un an (+12% à taux de change constants). Son bénéfice opérationnel a augmenté de 18%, à 2,93 milliards d’euros, et son bénéfice net de 11%, à 2,27 milliards d’euros.

Cette performance repose principalement sur le cloud, dont les revenus ont progressé de 26%, à 6,67 milliards d’euros, représentant désormais près des deux tiers de l’activité. La suite Cloud ERP affiche une croissance de 29%, à 5,92 milliards d’euros. À l’inverse, les ventes de licences traditionnelles reculent de 9%, à 147 millions d’euros, et les revenus de maintenance de 5%, à 2,43 milliards d’euros.

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Autre indicateur favorable, le carnet de commandes cloud à exécuter dans les douze prochains mois atteint 24,1 milliards d’euros, en hausse de 28%. Selon Christian Klein, directeur général de SAP (photo), cette dynamique témoigne de l’adoption de sa stratégie « d’entreprise autonome », associant applications cloud, données et intelligence artificielle.

Fort de ces résultats, SAP prévoit désormais d’atteindre le haut de ses fourchettes de prévisions annuelles, soit environ 26,2 milliards d’euros de revenus cloud et 36,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires cloud et logiciels, à taux de change constants.

L’éditeur reste néanmoins prudent. Il reconnaît que la croissance du cloud a bénéficié d’éléments exceptionnels, notamment du rattrapage de revenus auprès de clients sortis de difficultés financières. Ces effets favorables ne devraient pas se reproduire. Le directeur financier Dominik Asam pointe également les incertitudes macroéconomiques, notamment la hausse des prix du pétrole et des taux d’intérêt américains, susceptibles de freiner les investissements des entreprises.

SAP anticipe toujours une légère décélération de la croissance de son carnet de commandes cloud à taux de change constants sur l’ensemble de 2026, après une hausse de 25% en 2025. Le groupe table par ailleurs sur une croissance de son chiffre d’affaires total en 2026 à un niveau similaire à celui de 2025, avant une accélération attendue de ses revenus globaux en 2027.