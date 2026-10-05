L’opération doit permettre au groupe français d’étendre son portefeuille logiciel à la conception et au cycle de vie des produits et de rapprocher ces données de celles issues des opérations et des systèmes énergétiques. Elle s’inscrit dans la stratégie de développement de ses activités logicielles, déjà renforcées par Aveva et le projet de rachat de Cognite.

Schneider Electric poursuit ses investissements dans le logiciel industriel. Le groupe français a annoncé le 5 octobre la signature d’un accord définitif pour acquérir PTC, éditeur américain spécialisé dans les logiciels de conception, d’ingénierie et de gestion des données produit.

PTC compte plus de 30.000 clients et plus de 7.000 salariés. Son portefeuille comprend notamment des solutions de conception assistée par ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie des produits (PLM), des applications (ALM) et des services (SLM). L’éditeur a réalisé 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

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L’apport de PTC se situe principalement en amont du cycle industriel. Ses logiciels permettent de gérer les données produites lors de la conception et du développement des produits, alors que Schneider Electric est davantage présent sur les données liées aux équipements, aux processus industriels et à l’énergie. Le groupe entend relier ces différents ensembles de données, depuis la conception jusqu’à l’exploitation et à la maintenance des produits et des actifs.

Une couverture étendue à l’ensemble du cycle de vie industriel

Cette acquisition prolonge la stratégie engagée par Schneider Electric dans le logiciel. Le groupe avait pris le contrôle intégral d’Aveva en 2023. Il a également annoncé en juin dernier son projet d’acquisition de Cognite, éditeur norvégien spécialisé dans la contextualisation des données industrielles et leur exploitation par l’intelligence artificielle.

PTC doit compléter cet ensemble avec ses logiciels de conception, d’ingénierie et de gestion du cycle de vie des produits. Schneider Electric entend ainsi élargir sa couverture, de la conception à l’exploitation et à la maintenance, et disposer d’un socle de données plus large pour ses applications d’IA.

« L’acquisition de PTC représente une étape importante dans notre ambition de devenir le leader de la nouvelle ère de l’Intelligence Énergétique et Industrielle. Ensemble, nous créons un des portefeuilles les plus complets et qualitatifs du marché dans les logiciels industriels et l’IA, reliant les mondes physique et digital », déclare Olivier Blum, directeur général de Schneider Electric, dans le communiqué du groupe.

L’opération doit aussi renforcer la présence de Schneider Electric dans l’industrie manufacturière discrète et hybride, deux domaines dans lesquels PTC est particulièrement implanté. Le groupe estime que son marché adressable dans les logiciels industriels sera multiplié par environ trois.

Le logiciel pèsera près d’un quart de l’activité

Sur une base pro forma intégrant PTC et Cognite, les activités logiciels et services représenteraient environ 24% du chiffre d’affaires de Schneider Electric, qui était de 40 milliards d’euros en 2025. Le nouvel ensemble compterait plus de 15.000 salariés dans le logiciel et adresserait plus de 50.000 clients.

Schneider Electric mise également sur des ventes croisées entre les différentes bases installées. Sa présence internationale et ses réseaux de partenaires doivent faciliter la diffusion des solutions de PTC, tandis que les clients de l’éditeur constituent un débouché supplémentaire pour ses offres d’automatisation, d’énergie et de logiciels. Le groupe chiffre à environ 800 millions d’euros les synergies de revenus attendues de l’opération.

Schneider Electric propose 205 dollars par action PTC, soit 22,6 milliards de dollars pour l’ensemble du capital. La transaction doit être finalisée d’ici au troisième trimestre 2027, sous réserve notamment de l’approbation des actionnaires de PTC et des autorités réglementaires.