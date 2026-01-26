Nos lecteurs ont lu ensuite


Sécurité avec API : OAuth, Token-based access ou Key-based access
Parlons de sécurité avec les API, ou comment identifier de manière sûre « le caller » dans Azure. Il existe en fait deux méthodes principales d’authentification assez populaires dans le cloud pour sécuriser les API...

RSE-emploi : NXO maintient le cap sur l’apprentissage
NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, propose 30 contrats d’apprentissage dans ses agences. Cette annonce de grande ampleur s’inscrit dans le cadre de la gouvernance RH du groupe...

Nouvelle certification CNDCP : Telehouse renforce ses engagements en matière de RSE
Telehouse, leader européen des solutions d’hébergement en datacenters, annonce l’obtention de la certification de conformité aux normes du CNDCP (Climate Neutral Data Center Pact), une initiative menée par l’industrie pour rendre les centres de données...

Le groupe Quantic obtient le label Silver pour sa démarche RSE
Le groupe Quantic a entamé il y a plus de cinq ans une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Elle vient d’être reconnue par EcoVadis en obtenant le statut « Silver », ce qui hisse le groupe...

L’opérateur Celeste obtient le niveau « confirmé » du label Engagé RSE de l’Afnor
Après avoir obtenu le niveau « progression » du label Engagé RSE de l’Afnor en 2022, l’opérateur francilien de fibre et cloud pour les entreprises annonce avoir obtenu le niveau « confirmé », suite à une évaluation de plusieurs...