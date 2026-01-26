Communiqués de presse RSE : NXO obtient la certification Science Based Targets initiative (SBTI) Print Twitter Linkedin Nos lecteurs ont lu ensuite Sécurité avec API : OAuth, Token-based access ou Key-based access Parlons de sécurité avec les API, ou comment identifier de manière sûre « le caller » dans Azure. Il existe en fait deux méthodes principales d’authentification assez populaires dans le cloud pour sécuriser les API... RSE-emploi : NXO maintient le cap sur l’apprentissage NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, propose 30 contrats d’apprentissage dans ses agences. Cette annonce de grande ampleur s’inscrit dans le cadre de la gouvernance RH du groupe... Nouvelle certification CNDCP : Telehouse renforce ses engagements en matière de RSE Telehouse, leader européen des solutions d’hébergement en datacenters, annonce l’obtention de la certification de conformité aux normes du CNDCP (Climate Neutral Data Center Pact), une initiative menée par l’industrie pour rendre les centres de données... Le groupe Quantic obtient le label Silver pour sa démarche RSE Le groupe Quantic a entamé il y a plus de cinq ans une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Elle vient d’être reconnue par EcoVadis en obtenant le statut « Silver », ce qui hisse le groupe... L’opérateur Celeste obtient le niveau « confirmé » du label Engagé RSE de l’Afnor Après avoir obtenu le niveau « progression » du label Engagé RSE de l’Afnor en 2022, l’opérateur francilien de fibre et cloud pour les entreprises annonce avoir obtenu le niveau « confirmé », suite à une évaluation de plusieurs...