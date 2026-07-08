Nextcloud poursuit l’extension de son écosystème partenaires. Après avoir refondu son programme de distribution en 2025, l’éditeur allemand de plateforme collaborative open source lance un programme mondial destiné aux éditeurs de logiciels indépendants, avec l’objectif de faire passer son App Store d’environ 600 à 6.000 applications en un an.

Ce programme ISV doit permettre aux éditeurs de promouvoir leurs applications dans l’App Store Nextcloud, de proposer des abonnements et de fournir support et documentation autour d’applications stables, évolutives et maintenues dans la durée. Le contrat reste conclu directement entre le développeur et le client, l’éditeur restant responsable du support et de la maintenance de son application.

« Nextcloud est plus qu’une entreprise ou un produit. C’est une plateforme que nous façonnons avec notre communauté et les organisations de notre écosystème », déclare Frank Karlitschek, PDG et fondateur de Nextcloud (photo). « Avec ce nouveau programme, nous aidons les éditeurs de logiciels indépendants à élargir leur audience, promouvoir leurs applications et fournir un support à leurs clients via la plateforme Nextcloud. C’est dans notre ADN de ne verrouiller personne, développeurs inclus. Nous voulons qu’ils grandissent avec nous, et non qu’ils dépendent de nous. »

Quatre partenaires accompagnent le lancement du programme : VoxCloud, aux Pays-Bas, sur les applications de gestion de métadonnées et de tableaux de bord ; Leviia, en France, sur les composants d’évolutivité pour les grands déploiements ; HKN, en Allemagne, sur l’intégration de l’IA ; et Conduction, aux Pays-Bas, sur le suivi et l’automatisation de processus pour les collectivités locales. « La demande pour participer au programme de partenariat ISV de Nextcloud est très forte », indique Heike Radtke, vice-présidente marketing et responsable du programme partenaires de Nextcloud. « Les partenaires et développeurs ISV constituent un pilier stratégique de notre modèle économique, et nous avons l’intention de développer considérablement ce domaine à l’avenir. »

Cette initiative s’inscrit dans une séquence d’accélération de la stratégie partenaires de Nextcloud. L’éditeur avait annoncé fin 2025 vouloir investir 250 M€ dans la souveraineté numérique européenne d’ici 2030, tout en renforçant son réseau de partenaires. En France, cette stratégie s’est déjà traduite par le lancement avec Leviia d’une alternative européenne à Microsoft 365 et par un accord avec Smile pour adresser les déploiements Nextcloud à grande échelle sur le marché francophone.