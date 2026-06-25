NetApp annonce la nomination de Marc Royer au poste de vice-président France. À ce titre, il aura pour mission de piloter la stratégie de croissance du spécialiste de l’infrastructure de données intelligente sur le marché français, en renforçant notamment les relations avec les clients et les partenaires autour des enjeux de modernisation des infrastructures, de cloud hybride, de gestion des données et d’intelligence artificielle.

Cette nomination intervient quelques mois après son arrivée chez NetApp. Marc Royer avait rejoint l’entreprise en janvier 2026 comme directeur commercial grands comptes et comptes stratégiques France, après quinze années passées chez EMC, Dell EMC puis Dell Technologies. Il succède à Guillaume de Landtsheer, récemment nommé à la tête de Dell Technologies France.

Chez Dell Technologies France, Marc Royer occupait depuis 2022 la fonction de directeur données non structurées et analytique. Il avait auparavant été responsable avant-vente senior entre 2017 et 2022. Son parcours l’a ainsi conduit à intervenir au croisement du stockage, de la donnée non structurée, de l’analytique, du cloud et de l’IA.

NetApp met en avant plus de 25 ans d’expérience dans les technologies d’entreprise, acquise auprès de clients finaux, d’éditeurs, d’intégrateurs et de fournisseurs technologiques. Le fournisseur souligne également son expertise dans l’accompagnement de grandes organisations issues des services financiers, de la santé, de la distribution, de l’industrie ou encore des fournisseurs de services.

Pour NetApp, la France constitue un marché stratégique, porté par la modernisation des infrastructures, la souveraineté des données, le cloud hybride et l’IA. Marc Royer devra notamment accélérer la croissance des services de données pour l’IA et étendre l’écosystème partenaires, en particulier auprès des fournisseurs NeoCloud et des grands intégrateurs.