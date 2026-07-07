Un an après l’avoir désigné « Distributeur de l’année », Dell met fin à sa collaboration à long terme avec le grossiste Arrow en Amérique du Nord. Arrow était habilité à distribuer l’ensemble des offres concernant l’activité Entreprise de Dell depuis début 2017. Auparavant, il était déjà le premier distributeur de l’activité de stockage d’EMC, la société rachetée par Dell en 2015.

Les 12 principaux partenaires d’Arrow ont jusqu’au 31 janvier 2027 pour choisir un nouveau distributeur ou s’approvisionner directement auprès de Dell, tandis que la centaine de partenaires restants a jusqu’au 1er août, selon une source anonyme citée par CRN.

Selon cette source, une des raisons du divorce vient du fait qu’Arrow ne propose pas l’intégralité de la gamme de Dell et se concentre sur le marché des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), à l’exclusion des PME. Seconde raison évoquée : des capacités de stockage limitées pour les produits de Dell chez Arrow. Troisième raison : le départ en septembre dernier du PDG d’Arrow, Sean Kerins, qui entretenait une relation de longue date avec l’équipe commerciale de Dell.

C’est un revenu estimé à 1,4 milliards de dollars qui serait redistribué entre les autres partenaires de distribution nord-étasuniens de Dell.