SCC engage une nouvelle étape de sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. Le groupe annonce le lancement de Sirius, un plan de croissance sur cinq ans, assorti d’un investissement compris entre 50 et 100 millions de livres sterling. Il est destiné à renforcer ses capacités IA et à accompagner les organisations publiques et privées dans leurs projets de transformation.

Ce programme s’articule autour de cinq axes : les solutions d’IA, les infrastructures dédiées à l’IA, la cybersécurité augmentée par l’IA, le digital workplace enrichi par l’IA et les marketplaces hyperscalers. SCC entend également appliquer plus largement l’IA à ses propres processus internes, notamment dans les fonctions finance, ressources humaines et commerciales, afin d’en tirer des gains de productivité opérationnels.

Le plan prévoit aussi un effort important sur les compétences et les infrastructures. SCC annonce le recrutement de plus de 100 spécialistes de l’IA sur plusieurs marchés, dont la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et le Moyen-Orient. Deux Advanced Technology Centres doivent par ailleurs ouvrir à Birmingham et Paris afin de permettre aux clients de modéliser des cas d’usage, tester des scénarios et évaluer les technologies avant déploiement.

Ce programme international fait écho aux annonces déjà formulées par SCC France lors de ses derniers résultats. La filiale française, qui a revendiqué une croissance de plus de 12% à 3,28 milliards d’euros de chiffre d’affaires, avait indiqué vouloir investir 30 millions d’euros dans l’IA et la cybersécurité et recruter 250 collaborateurs, dont 60 experts IA. SCC France vise désormais 3,5 milliards d’euros dès l’exercice 2026-2027 et 4,5 milliards d’euros à horizon 2030.

La souveraineté numérique constitue l’un des fils conducteurs de cette stratégie. SCC met en avant sa capacité à proposer une base technologique sécurisée et souveraine, dans un contexte où les entreprises s’interrogent sur la maîtrise de leurs données, la cyber résilience et le retour économique réel des projets IA. En France, le groupe revendique déjà des partenariats avec des acteurs français et européens tels que Mistral AI, OVHcloud, Bleu et S3NS.

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