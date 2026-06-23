L’éditeur suisse Proton voit son offre sécurisée « Proton for Business » intégrée aux catalogues de l’Ugap et de la Canut, les deux principales centrales françaises d’achat public. La suite logicielle de Proton consiste en une messagerie, un agenda, un carnet de contacts, un espace de stockage en ligne, des éditeurs de document, un outil de visio, un VPN et un gestionnaire de mots de passe chiffrés de bout en bout et conformes à la directive NIS2. Le tout est conçu et hébergé en Europe, sans monétisation des données.

En parallèle, Proton lance un outil guidé, baptisé Easy Switch for Business, afin de migrer aisément de Google Workspace vers sa propre suite, sans interruption de service. Une option pour migrer de Microsoft 365 est en cours de développement.

L’entreprise helvète revendique un ancrage fort dans l’Hexagone, avec plus de 100 collaborateur·rice·s en France, dont une cinquantaine à Paris dédiée à la R&D. Avec cette présence sur le terrain, elle veut rassurer sur sa capacité de support et d’innovation locale, face à l’hégémonie des acteurs extra-européens du numérique en France.

Par ailleurs, Proton participe au Salon Souveraineté Numérique, les 30 juin et 1er juillet, à l’Espace Champerret à Paris (Porte de Champerret).

Pour mémoire, la commission européenne a proposé en ce mois de juin 2026 des mesures pour renforcer la souveraineté numérique européenne, constatant que « l’Europe reste structurellement dépendante de fournisseurs étrangers pour la cybersécurité ».

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