L’éditeur CRM français Brevo nomme Inken Kuhlmann-Rhinow au poste de Chief Marketing Officer et General Manager Self-Service. Elle rejoint également le comité exécutif de l’entreprise et reporte directement à Armand Thiberge, fondateur et dirigeant de Brevo. Un communiqué précise qu’il s’agit du premier recrutement exécutif réalisé par la société depuis un financement de 500 millions d’euros en décembre 2025, qui a valorisé la licorne française à plus d’un milliard d’euros.

A ce poste, Inken Kuhlmann-Rhinow a pour mission de piloter la stratégie marketing internationale de Brevo tout en dirigeant l’activité de vente en self-service de sa plateforme qui a « accompagné plus de 600.000 entreprises dans 180 pays et a dépassé les 200 millions d’euros d’ARR en 2025 », selon Brevo (ex Sendinblue).

Inken Kuhlmann-Rhinow a travaillé chez HubSpot pendant dix ans. Elle y a développé les marchés germanophones de l’entreprise avant de prendre la direction du marketing de la région EMEA. Plus récemment, elle occupait le poste de Global Chief Marketing Officer chez Hays, un grand groupe spécialisé dans le recrutement.

« Sa compréhension de l’impact de l’IA sur la manière dont les entreprises achètent des solutions marketing sera déterminante pour atteindre notre objectif d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030 », commente Armand Thiberge, à propos du recrutement d’Inken Kuhlmann-Rhinow.