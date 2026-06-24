Orange promeut Usman Javaid au poste de Chief AI Officer du groupe, à compter du 1er septembre 2026. Il sera rattaché à Bruno Zerbib, directeur technologie et innovation d’Orange, avec pour mission d’accélérer le passage à l’échelle des initiatives d’intelligence artificielle de l’opérateur.

Cette nomination intervient alors qu’Orange a placé l’IA au cœur de son plan stratégique Trust the future, présenté en février. Le groupe vise plus de 600 millions d’euros de valeur générée par l’IA d’ici 2028, notamment via l’amélioration de la qualité de service, de l’efficacité opérationnelle, de l’expérience client et le développement de nouveaux relais de croissance. Usman Javaid devra notamment ancrer l’IA, et plus particulièrement l’IA agentique, dans les réseaux, la relation client, les opérations et les services aux entreprises.

Il succède à Steve Jarrett, à qui Orange attribue la structuration de sa démarche IA et la mise en place des fondations technologiques nécessaires à son développement. Depuis avril 2023, Usman Javaid était Chief Product and Marketing Officer d’Orange Business, où il pilotait la stratégie, le développement et le marketing des produits et services, ainsi que la transformation data et IA.

Avant de rejoindre Orange Business, Usman Javaid a occupé plusieurs fonctions de direction chez AWS à partir de 2019, notamment autour des services cloud pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Il avait auparavant passé plus de dix ans chez Vodafone, sur des fonctions B2C et B2B couvrant notamment l’IoT, le cloud, les opérations, la stratégie réseau et l’innovation. Il avait débuté sa carrière en 2005 chez France Télécom dans la recherche et l’innovation.