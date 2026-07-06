Exclusive Networks France annonce la nomination de Fabien Azra au poste de Vendor Alliances Director. Il aura pour mission de définir et piloter la stratégie de développement des partenariats de l’entreprise avec ses éditeurs et constructeurs stratégiques, en renforçant les alliances existantes et en identifiant de nouvelles opportunités de collaboration. Cette nomination doit soutenir les ambitions de croissance et d’innovation du distributeur spécialisé dans la cybersécurité.

Il s’agit d’une promotion interne. Fabien Azra a rejoint Exclusive Networks en septembre 2008 comme responsable avant-vente. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions de direction d’activité, notamment à la tête de BigTec, entité dédiée à la transformation du centre de données, puis de la Business Unit cloud & cybersécurité. Dans ces fonctions, il a contribué au développement du portefeuille de solutions et au renforcement des relations avec les principaux partenaires technologiques d’Exclusive Networks.

« Tout au long de son parcours chez Exclusive Networks, Fabien a démontré sa capacité à accompagner la transformation de notre activité, à développer des relations solides avec nos partenaires et à mobiliser les équipes autour d’une vision commune », souligne Augusto D’Antinone, vice-président régional Europe du Sud. Fabien Azra met pour sa part en avant le rôle des alliances stratégiques, qu’il juge essentielles « pour créer de la valeur pour nos partenaires, nos clients et l’ensemble de notre écosystème ».

Avant d’intégrer Exclusive Networks, Fabien Azra avait débuté sa carrière chez Silicon Graphics, où il a passé dix ans, avant de rejoindre l’éditeur de logiciels de stockage Hi-Store. Il affiche plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le secteur informatique. Présent dans plus de cinquante pays, Exclusive Networks revendique la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays.