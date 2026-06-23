La reprise des activités de Tehtris par un fonds géré par Jolt Capital est désormais effective. L’éditeur français de cybersécurité, placé en redressement judiciaire au printemps, ouvre ainsi une nouvelle étape de son histoire après plusieurs mois d’incertitude sur son avenir.

Déjà actionnaire de la société girondine à hauteur de 22%, Jolt Capital faisait partie des deux candidats à la reprise de Tehtris, aux côtés du groupe lyonnais Weesure. Le fonds d’investissement, spécialisé dans les sociétés technologiques européennes, connaît bien l’entreprise pour avoir mené en 2022 sa levée de fonds de 44 M€, destinée alors à accélérer son développement international.

Fondée en 2010 par Elena et Laurent Oudot, deux anciens de la DGSE, Tehtris s’est fait connaître avec sa plateforme XDR, conçue pour renforcer les capacités de détection et de réponse aux cyberattaques. Longtemps présentée comme l’une des pépites françaises de la cybersécurité, la société avait levé 64 M$ au total avant de connaître d’importantes difficultés financières, sur fond de croissance rapide, de tensions opérationnelles et de réorganisation.

Dans son message d’annonce, Tehtris insiste sur la continuité des activités, des produits et des engagements pris auprès de ses clients et partenaires. L’entreprise indique vouloir ouvrir une nouvelle phase de développement, dans un contexte où la cybersécurité apparait de plus en plus comme un enjeu de souveraineté pour les organisations européennes.

La feuille de route détaillée et les nouvelles ambitions de Tehtris devraient être précisées dans les prochaines semaines. Pour l’heure, cette reprise par Jolt Capital permet surtout d’éviter une rupture d’activité et de donner à l’éditeur les moyens de tenter une relance plus sereine sur un marché toujours porteur, mais devenu beaucoup plus exigeant pour les acteurs cyber européens.