Onepoint annonce la nomination d’Anthony Cirot au poste de directeur général délégué en charge du développement, à compter du 15 juillet 2026. L’ancien dirigeant de Google Cloud aura notamment pour mission de structurer et d’intensifier les relations du groupe avec les grands acteurs mondiaux du cloud, de la data et de l’intelligence artificielle.

Anthony Cirot rejoint Onepoint après cinq années passées chez Google Cloud. Il y a d’abord dirigé les activités françaises avant de prendre la responsabilité de l’Europe du Sud, du Benelux, de l’Afrique du Nord, d’Israël et du Moyen-Orient. Dans le cadre de ses fonctions, il a contribué à la création de S3NS, la coentreprise entre Thales et Google Cloud. Avant Google Cloud, Anthony Cirot avait été directeur général chez VMware et avait passé près de vingt ans chez IBM à différents postes de direction.

Sa nomination s’inscrit dans une phase de développement accéléré pour Onepoint. Le groupe, qui revendique un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros après l’avoir multiplié par dix en dix ans, affiche l’objectif d’atteindre le milliard d’euros d’ici trois ans. Dans ce contexte, Onepoint entend renforcer son positionnement sur le Cloud, l’intelligence artificielle, la data, la cybersécurité et les technologies souveraines, en s’appuyant davantage sur son écosystème de partenaires technologiques.

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