L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (l’Anssi) attribue sa certification CSPN au système de conférence sans fil ClickShare CX-50 de deuxième génération de l’équipementier belge Barco.

« Avec cette reconnaissance, nous devenons le premier et le seul acteur à obtenir la certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) pour un système de conférence sans fil, ainsi que le seul terminal matériel de visioconférence certifié à ce jour », déclare Barco dans un communiqué. « Cette certification fournit aux organisations un point de référence tiers lorsqu’elles sélectionnent des technologies pour salles de réunion destinées à des environnements réglementés ».

Barco précise que la certification de l’Anssi est également reconnue en Allemagne dans le cadre du schéma BSZ, en fonction du périmètre et des conditions applicables.

L’équipementier de Courtrai peut ainsi proposer son offre de conférence sans fil à des organisations européennes oeuvrant dans le secteur public, la défense, les infrastructures critiques et les grandes entreprises où les solutions utilisées doivent être certifiées par un tiers indépendant pour être en conformité avec les politiques internes de cybersécurité.

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