Le groupe belge 9altitudes poursuit son expansion en France avec l’acquisition du bordelais Technomade, spécialisé dans l’intégration des ERP et du CRM Microsoft. Créée en 2004, la société accompagne des PME et ETI dans leurs projets de transformation digitale autour de Dynamics 365, Business Central et Power Platform. Elle développe également des applications métiers et intègre des solutions partenaires.

Cette opération doit permettre à 9altitudes, partenaire Microsoft positionné sur la transformation digitale des entreprises industrielles, de renforcer son maillage local et de compléter ses expertises en France. Le groupe met en avant la complémentarité entre l’expertise Microsoft Dynamics 365 de Technomade et ses savoir-faire en ERP, data, IA et digitalisation des processus.

De son côté Bruno Real, PDG de Technomade (photo), met en avant la proximité culturelle entre les deux entreprises et l’accès, pour ses clients, à des expertises sectorielles et internationales élargies, notamment grâce aux dizaines de consultants Dynamics 365 CRM déjà présents au sein du groupe en Europe.

Technomade devient la douzième acquisition de 9altitudes, qui revendique plus de 750 consultants, une présence dans neuf pays et plus de 2.000 clients. En France, le groupe s’était rapproché en 2022 d’isatech, rebaptisé depuis Dimood, avant de reprendre en 2025 son département Dynamics 365 Finance et Supply Chain Management. Avec Technomade, il poursuit la consolidation de son positionnement de partenaire Microsoft pour les PME et ETI industrielles.

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