Nutanix annonce la disponibilité générale de Nutanix Agent Gateway, désormais intégré à Nutanix Enterprise AI 2.7. Cette nouvelle solution fournit aux entreprises un point de contrôle centralisé pour gouverner leurs déploiements d’IA agentique, sécuriser les accès aux outils métiers et suivre la consommation de tokens.

Concrètement, Agent Gateway agit comme une couche d’intermédiation entre les agents IA, les grands modèles de langage et les applications de l’entreprise. Elle permet aux équipes IT et plateformes de définir des politiques d’accès, de superviser l’activité des agents et d’appliquer des contrôles homogènes, que les modèles soient hébergés dans le cloud public ou auto-hébergés.

La solution apporte notamment une observabilité unifiée sur l’utilisation des tokens, les accès aux serveurs MCP et l’activité des LLM, ainsi que des journaux d’audit pour tracer les requêtes. Elle propose aussi une API unifiée pour accéder à différents modèles, externes ou privés, et des mécanismes de limitation granulaire afin de fixer des quotas par agent ou par équipe.

Au-delà de la gouvernance, Nutanix met en avant l’enjeu de maîtrise des coûts. En centralisant la visibilité sur la consommation de tokens entre fournisseurs de modèles, Agent Gateway doit aider les entreprises à mieux répartir les coûts, identifier les usages les plus consommateurs et, si nécessaire, basculer certaines charges vers des modèles auto-hébergés.

« Les organisations passent rapidement des projets pilotes à des déploiements d’IA agentique à grande échelle, impliquant des centaines, voire des milliers d’agents autonomes », souligne Sammy Zoghlami, SVP EMEA chez Nutanix. « Sans gouvernance centralisée, il devient difficile de contrôler les coûts, les accès et la conformité. »

L’offre ouvre également un terrain de discussion pour l’écosystème partenaires. Interrogé par ComputerWeekly, Rajiv Ramaswami, CEO de Nutanix, estime que la maîtrise des coûts et de l’usage de l’IA devient un sujet de niveau direction générale, au-delà des seules DSI. Il appelle les partenaires à monter rapidement en compétence sur ces nouveaux plans de contrôle, afin d’accompagner les clients dans le passage des expérimentations IA à des déploiements industrialisés.