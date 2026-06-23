IBM fait son entrée dans l’OpenAI Daybreak Cyber Partner, le programme lancé par OpenAI pour intégrer ses modèles d’IA les plus avancés à des usages de cybersécurité défensive. Le groupe d’Armonk entend s’appuyer sur ces capacités pour enrichir ses services de sécurité applicative et aider les entreprises à identifier, valider et prioriser plus rapidement leurs vulnérabilités logicielles.

Le service annoncé par IBM doit analyser les bases de code afin de repérer les chemins d’exploitation les plus probables et les zones présentant le plus fort niveau de risque. Il fonctionnera en lecture seule sur les dépôts applicatifs des clients et s’appuiera sur IBM Consulting Advantage, la plateforme de conseil augmentée par l’IA du groupe. Il pourra d’abord être utilisé pour des évaluations ciblées d’applications critiques, avant d’être étendu à une surveillance continue.

Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement du projet Lightwell, initiative annoncée par IBM et Red Hat pour renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement open source. Soutenu par un engagement de 5 milliards de dollars, ce programme vise à aider les entreprises à identifier, valider, tester et corriger les vulnérabilités affectant les composants open source qu’elles utilisent en production.

L’annonce intervient alors que la cybersécurité devient l’un des terrains de compétition entre grands fournisseurs de modèles d’IA. OpenAI Daybreak apparaît comme une réponse au projet Glasswing, lancé en avril par Anthropic autour de Claude Mythos Preview pour sécuriser les logiciels critiques. Les deux initiatives reposent sur une même logique : réserver l’accès aux modèles les plus avancés à des usages défensifs encadrés, via des partenaires capables de les intégrer dans les environnements d’entreprise.

IBM n’est pas le seul géant des services à rejoindre Daybreak. OpenAI recense également Accenture, EY, KPMG, PwC, Cognizant et Guidepoint Security parmi les partenaires GSI du programme. L’initiative agrège plus largement une vingtaine d’acteurs de la cybersécurité, dont Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet, Proofpoint, SentinelOne, Sophos, Tenable, Zscaler, Akamai, Cloudflare ou encore Red Hat. Pour IBM, l’enjeu est de transformer ces capacités d’IA de frontière en services opérationnels, gouvernés et intégrés aux workflows de sécurité existants.