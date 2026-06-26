Le spécialiste français de la tierce maintenance Evernex acquiert deux sociétés soeurs, Empowered et OrderWork, au Royaume-Uni. Ces deux sociétés, fondées en 2005-2006 dans le Bedfordshire et co-dirigées par Darren Liles et James Anderton, accompagnent les intégrateurs, opérateurs télécoms et prestataires de services gérés (MSP) dans le déploiement à grande échelle de projets d’infrastructures IT complexes, tels que les migrations de datacenters, la modernisation de réseaux, les renouvellements d’infrastructures Wi-Fi et LAN ou encore les déploiements SD-WAN. Plus précisément, OrderWork est une plateforme de gestion des interventions qui orchestre la réalisation des projets de déploiement d’infrastructures IT.

Cette acquisition au Royaume Uni est la dixième réalisée par le groupe 3i depuis le début de son investissement dans Evernex en 2019. 3i est une société d’investissement qui mise sur le numérique responsable. Avec cette opération, Evernex élargit à la fois sa présence géographique et son champ d’intervention.

Pour mémoire, le français Evernex opère d’ores et déjà dans plus de 165 pays et revendique maintenir plus de 500.000 systèmes informatiques dans le monde.